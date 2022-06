Tatuador de Anitta conta como a artista resolveu fazer a tatuagem íntima: 'Ela gostou'

Recentemente, a tatuagem íntima de Anitta virou assunto nas redes sociais, após o comentário do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, à Lei Rouanet. O artista comentou que não precisava de verba, nem "fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal". No Twitter, Anitta ironizou a situação: "E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó".

VEJA MAIS

Na última terça-feira, 31, o tatuador gaúcho Lucas Maffei, fez uma série de publicações em uma rede social e falou sobre o desenho no "tororó" da carioca.

Lucas afirmou que nunca havia feito uma tatuagem no local inusitado e disse que não cobrou pelo serviço, já que se tratava de uma parceria. "Não tô aumentando meu preço porque tatuei Anitta, então fiquem à vontade para mandar orçamentos", finalizou.

O profissional disse em entrevista ao g1 que a ideia da tatuagem surgiu de uma amiga da cantora:

"Uma amiga veio tatuar junto e falou que tinha vontade de tatuar a parte genital frontal, e a Anitta gostou, falou que queria tatuar também. Quando estava tatuando a amiga, ela deu a ideia [de tatuar a região anal] e a Anitta comprou a ideia. Ela acabou fazendo duas tatuagens íntimas', contou.

VEJA MAIS

No na região anal Anitta tatuou a palavra "love". Já na "parte genital frontal", o desenho foi de uma flor de lótus. Além das duas tatuagens íntimas, Maffei revelou que a cantora retocou um desenho na perna, que foi feito em Barcelona, escreveu o nome de um irmão no braço, a palavra "solo" no pé e fez pequenos desenhos nos dedos.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo, Sonia Ferro)