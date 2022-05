"Achei que estava só fazendo uma tatuagem no tororó”, diz Anitta após investigação contra sertanejos

A polêmica entre Anitta e os sertanejos começou depois que o cantor Zé Neto fez uma crítica à cantora e aos artistas que usam a Lei Rouanet. Ocorre, entretanto, que o comentário machista acabou resultando em uma investigação sobre os altos cachês pagos por prefeituras para os artistas sertanejos e, consequentemente, a origem do dinheiro.

Após o alvoroço causado pelas investigações contra os sertanejos, Anitta se manifestou: “E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó”, ironizou Anitta sobre a polêmica em sua conta no Twitter, na noite de sábado (28).

No dia 13 de maio, o cantor da dupla Zé Neto e Cristiano mandou uma indireta para Anitta e se gabou por não usar a Rouanet durante um show feito em Sorriso, no Mato Grosso. “Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou mal“, disse o sertanejo, se referindo à tatuagem íntima de Anitta.



Foi descoberto que a dupla ganhou R$ 400 mil de verbas do município de Sorriso para a apresentação.