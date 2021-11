Ratinho critica tatuagem de Anitta em parte íntima: 'acho uma nojeira'

O apresentador Ratinho deu o que falar durante o seu programa da última quarta-feira (17). Com duras críticas à Anitta, ele afirmou que a cantora precisa dar exemplo aos fãs e ainda opinou sobre uma das suas tatuagens em uma parte íntima. "Acho uma nojeira", disparou. As informações são do Gossip do Dia.

A fala de Ratinho começou após ele ficar sabendo que Anitta fez um vídeo contando como escolheu um dançarino para participar de seu clipe. De acordo com ela, "sempre que quer transar com alguém, chama para gravar um clipe". "Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também", criticou Ratinho.

Em seguida, Ratinho falou sobre uma tatuagem que a funkeira tem em uma região íntima. "Foi lá fazer uma tatuagem no furico. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não. Estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira".