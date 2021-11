‘Gretchen é muito mais famosa que a senhora Anitta’, dispara Ratinho sobre rivalidade entre artistas

Ratinho criticou a cantora Anitta, ao comentar sobre os detalhes do mais novo clipe da artista, o ‘Envolver’, e alfinetou a morena dizendo que ela é ‘muito menos famosa’ em relação a Gretchen, casada com o saxofonista paraense Esdras. As informações são do Metrópoles.

Na última quarta-feira (17), em roda de conversa no programa exibido no SBT, o apresentador comentou sobre os critérios de Anitta para escolher quem a acompanharia no novo videoclipe. Na ocasião, o dançarino marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos, foi o escolhido, após a cantora assistir um Tik Tok produzido pelo rapaz.

“Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também“, iniciou ele, indignado.

“Eu me lembro muito bem, dona Anitta, mas a Gretchen na época dela era muito mais famosa que a senhora, viu?”, continuou.

Amizade desfeita?

Gretchen e Anitta são muito próximas na vida real e nas redes sociais, provando que não há menor sinal de rivalidade entre elas. Antes da pandemia, as artistas viviam compartilhando momentos juntas. “#tbt do nosso último carnaval. Saudades”, escreveu a Rainha do rebolado, em uma publicação.

