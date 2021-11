Gretchen e Esdras de Souza oficializam casamento em Portugal

Na manhã desta terça-feira (16), Gretchen surpreendeu seus fãs e anunciou que está oficialmente casada com Esdras de Souza no consulado português. A cantora, que se casou em setembro de 2020, em uma cerimônia realizada em Belém, publicou no Instagram o documento do cartório que indica a união civil homologada em Portugal. As informações são da Quem.

“AGORAAAAA SIMMMM. CASADOS EM PORTUGAL TAMBÉM. Hj indo comemorar nosso casamento em Portugal. Junto dos nossos filhos”, disse ela no post, confira:

Na publicação, Esdras se derreteu pela rainha do rebolado. "Meu amor, que honra máxima poder ser seu esposo sabia e ainda ser casado em Portugal 🇵🇹 com vc", comentou ele. O anúncio garantiu várias felicitações ao casal, com muito fãs pedindo para Nossa Senhora de Nazaré abençoar o casamento dos dois. “Deus e Nossa Senhora abençoe muito vocês dois! Te amo amiga querida”, disse uma. “Parabéns, você merece ser feliz, é uma guerreira, te admiro e te abençoo”, desejou outra.