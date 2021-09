Gretchen revela que se inspira em Anitta 'para manter a juventude'

Em uma entrevista, Gretchen contou um pouco sobre suas inspirações para manter a juventude. Aos 62 anos, a rainha do rebolado costuma mostrar sua rotina e atividades diárias nas redes sociais. Também compartilha com os fãs os seus trabalhos e shows em que faz participações. Animada e bem disposta, a musa revelou que suas influências são mulheres da nova geração. As informações são do UOL.

"Por incrível que pareça, as minhas inspirações não são mulheres mais velhas. Quem me inspira é a Anitta. Ela diz que eu a inspiro, mas me inspiro no modo dela vestir, no jeito de ser. Estou sempre ligada no que ela está fazendo", declarou Gretchen. Também citou outras mulheres que gosta de acompanhar: "Também gosto muito da IZA e Ludmilla. A Pocah, a Rebecca também são mulheres com histórias de vidas fortes, exemplos lindos de superação".

Ela ainda disse que para se renovar, prefere observar a vida de mulheres que fazem sucesso atualmente: "São mulheres que me inspiro para manter a minha juventude. Não acho que sou obrigada a me inspirar somente em mulheres mais velhas. Me inspiro nessas mulheres jovens, que têm uma forma legal de enxergar a vida e lidar com os problemas delas".

E ainda fez uma crítica à sociedade: "As pessoas só olham quando elas estão dançando e rebolando ali nos clipes, mas ninguém vai atrás das suas histórias. São mulheres guerreiras que foram atrás dos objetivos".