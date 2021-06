Modelo de conteúdo adulto vai ao treino da Argentina dar água de seu banho a Leo Messi

A modelo de conteúdo adulto Suzy Cortez viajou para o Rio de Janeiro para entregar um presente inusitado ao camisa 10 da seleção argentina antes de sua estreia na Copa América 2021. Cortez levou um pouco da água que tomou banho ao Estádio Nilton Santos para dar sorte aos argentinos, ela também aproveitou e fez um um ensaio fotográfico nos arredores da arena. ​> Confira a classificação atualizada da Copa América 2021 e simule os jogos!+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

- Vim até o treinamento da Argentina para entregar essa água para ele. Todos sabem a paixão que tenho pelo Messi. Essa água e esse ensaio fotográfico é para dar sorte para seleção Argentina na competição - explicou a modelo à Rádio Tupi FM.

- Vou acompanhar todos os jogos e acho que na estreia a Argentina ganha de 2 a 0, com dois gols do Messi. Já tenho uma tattoo dele. Se a Argentina for campeã, faço uma nova homenagem. Mas é supresa - concluiu Suzy Cortez.

A água do banho de Suzy Cortez, contudo, não ajudou muito a seleção argentina, que ficou apenas no empate com a seleção chilena em 1 a 1. Os argentinos voltam a atuar pela Copa América nesta sexta-feira, contra o Uruguai.