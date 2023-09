Filho de Messi comemora gols do Real Madrid e faz provocações ao pai

Lionel Messi revelou um lado curioso de sua vida pessoal em uma recente entrevista ao canal "TyC Sports", da Argentina. O astro do Inter Miami contou que seu filho do meio, Mateo, é um torcedor secreto do Real Madrid e, de forma proposital, comemora os gols da equipe sempre que assiste a jogos com seu irmão.

"Em casa, quando Thiago e Mateo assistem a jogos de futebol juntos, Mateo gosta de comemorar os gols do Real Madrid para irritar seu irmão", disse Messi, que é pai de três filhos.

Além de suas comemorações pelo Real Madrid, Mateo também gosta de provocar o próprio pai de maneira amigável. Nas brincadeiras em casa, o garoto de 8 anos faz referência ao Liverpool e ao Valencia, times que desafiaram seu pai ao longo da carreira. "Quando ele joga bola comigo no quintal, ele diz: 'Eu sou o Liverpool e o Valencia, porque eles te venceram'", contou o craque.

Atualmente, Messi está concentrado nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele entra em campo nesta terça-feira (12), pela Seleção Argentina em uma partida contra a Bolívia, às 17h. Na estreia, os argentinos ganharam do Equador por conta de um gol de falta do camisa 10.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)