Tiroteio em frente ao Maracanã assusta jornalistas na véspera da final da Libertadores

Um episódio de violência causou pânico entre jornalistas e gerou tensão nas imediações da saída da imprensa do Maracanã, às vésperas da aguardada final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors.

O incidente ocorreu na Rua Eurico Rabelo, próxima ao setor sul do Maracanã, onde entre 10 e 15 tiros foram disparados. Por sorte, ninguém ficou ferido durante o ataque. Cerca de 20 jornalistas estavam nas proximidades no momento do ocorrido. Diante dos tiros, alguns se jogaram no chão em busca de proteção, enquanto outros correram de volta para o interior do estádio, buscando abrigo.

De acordo com informações, um homem estava prestes a entrar em sua casa de carro quando foi abordado por assaltantes, que o obrigaram a entrar no prédio. No entanto, um amigo que acompanhava o morador era policial e, ao perceber a situação, saiu armado por outro portão, disparando tiros em direção aos criminosos.

A vítima, que preferiu não ser identificada, escapou ileso, mas o veículo em que estava foi atingido por vários disparos, deixando marcas evidentes dos momentos de terror. A polícia foi acionada e chegou ao local posteriormente para investigar o ocorrido. O incidente deixou a comunidade local e os envolvidos no evento esportivo em estado de alerta, reforçando a importância da segurança para todos os presentes no entorno do Maracanã.