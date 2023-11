Boca X Fluminense: Imprensa argentina critica briga entre torcedores: ‘Emboscada’

O confronto entre torcedores do Fluminense e Boca Juniors na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 02, tem repercutido de forma negativa na Argentina.

Próximo à final da decisão da Libertadores, jornais e emissoras de TV do país criticam a ação da polícia carioca e ressaltam a “emboscada” que é a torcida do clube brasileiro, segundo as publicações.

O Olé, principal jornal esportivo argentino, vê o incidente como resultado da ação da torcida fluminense. No editorial, o diário condena a “repressão policial” para conter a briga e, ainda, que o “Brasil é uma vergonha outra vez”, citando antecedentes.

De acordo com a publicação, o Boca Juniors, hospedado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, está reavaliando o esquema de segurança após a briga em Copacabana. O La Nación, outro importante veículo esportivo no país, destacou a confusão nas edições online, afirmando que a polícia carioca “reprimiu violentamente” torcedores do clube argentino.

“Selvagem: A polícia brasileira reprimiu os fãs de Boca Juniors depois que os torcedores do Flu os atacaram e não pararam até meia-noite”, diz a publicação do jornal Olé.

No La Nación, o vídeo da confusão é acompanhado da frase “Assim foi a repressão da polícia aos fãs do Boca”. Além dos veículos citados acima, o ‘TyC Sports’, alega que a confusão teria começado depois da agressão de torcedores do Fluminense ao grupo de fãs do Boca Juniors.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)