Marcelo, do Fluminense, é alvo de comentários racistas em postagem da Conmebol

Marcelo, camisa 12 do Fluminense, foi vítima de ataques racistas por parte de torcedores argentinos nesta sexta-feira (3). Em uma postagem da Conmebol sobre a trajetória do jogador, é possível ver vários comentários com emojis de bananas e imagens de macacos direcionadas ao atleta.

Além dos ataques nesta sexta-feira (3), uma publicação do Fluminense também foi alvo de ataques racistas, também com comentários contendo imagens e vídeos de macacos com bananas.

Comentários racistas de torcedores direcionados a Marcelo (Foto: Twitter)

Com os frequentes episódios ao longo da Libertadores, o Boca Juniors emitiu uma nota com recomendações aos torcedores que estarão no Brasil para a final do campeonato. O time argentino alertou sobre os cantos com teor racistas ou homofóbicos, crime que pode levar a cinco anos de prisão.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam amanhã (4), na final da Conmebol Libertadores, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de empate no jogo, a decisão será na prorrogação. Se persistir o mesmo resultado, os dois times se enfrentarão nos pênaltis.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)