Em crise, Manchester United tem falta de materiais esportivos, afirma jornal

Após o início conturbado de temporada, o Manchester United está enfrentando crises com uniformes e materiais esportivos. Segundo o jornal "Daily Mail", os jogadores têm utilizado réplicas de camisas oficiais que deveriam ser utilizadas durante as partidas. Ainda segundo a publicação, a fabricante do material esportivo do clube inglês produz duas categorias diferentes de uniformes: uma com tecnologia diferenciada para a prática esportiva, destinada aos jogadores e outra com valor mais baixo, que seria uma réplica idêntica à utilizada em campo.

Os jogadores também estariam reclamando da qualidade das meias fabricadas para a temporada, que segundo eles, são muito apertadas. Segundo a publicação, os atletas não utilizam o equipamento oficial desde o segundo jogo da temporada e estão recorrendo às réplicas da mesma fabricante.

Depois de um começo conturbado na temporada de 2023/24 com o desempenho de Erik Ten Hag, o Manchester United tem tido aproveitamento de apenas 50%, colecionando sete vitórias e sete derrotas em 14 partidas.

Atualmente, o clube inglês está em 8° lugar Premier League, com 11 pontos de diferença do Tottenham, que lidera o ranking. Já na Champions League, está fora da zona de classificação das oitavas de final.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)