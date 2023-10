Contratações de William e Eto’o junto ao Chelsea são investigadas pela Premier League

O Chelsea está sob investigação da Premier League por possíveis irregularidades sobre as contratações do brasileiro William e do ex-atacante camaronês Samuel Eto’o. De acordo com informações dos jornais britânicos ‘The Times’ e ‘Telegraph’, a inspeção apura pagamentos em paraísos fiscais realizados na compra dos jogadores junto ao clube russo Anzhi Makhachkala, em 2013. Na época, a equipe londrina ainda era propriedade do oligarca russo Roman Abramovich.

As investigações iniciaram após o consórcio que atualmente administra o Chelsea, liderado pelo empresário americano Todd Boehly, entregar voluntariamente informações das transações financeiras do clube, entre 2012 e 2019, para a Federação de Futebol da Inglaterra (FA), a Premier League e a Uefa.

VEJA MAIS



William teria custado 30 milhões de libras (R$ 118,5 milhões na época) aos Blues, e o ex-atacante camaronês se transferiu sem pagamento de multa. Essas transações teriam sido feitas a “entidades russas”. Ambos os jogadores não estão na mira das investigações.

Em comunicado, o Chelsea afirmou que as alegações não têm vínculo algum com a atual gestão do clube, que assumiu em maio do ano passado. "Durante o trabalho de diligência anterior à conclusão da compra do clube, o grupo proprietário tomou ciência de potenciais relatórios financeiros incompletos, sobre o histórico de transações. O clube tem assistido proativamente os reguladores nas investigações e vai continuar assim", afirmou o Chelsea.

(*Messias Azevedo, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes, Pedro Cruz)