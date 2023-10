Premier League confirma Chelsea x Wolves para a véspera do Natal e revolta torcedores

A decisão da Premier League de realizar um jogo na véspera do Natal não agradou aos torcedores do Chelsea. Nesta quinta-feira (26), a liga inglesa anunciou o confronto entre Wolverhampton e Chelsea, válido pela 18ª rodada, para o dia 24 de dezembro. Até então, o único duelo realizado nesta data, pela Premier, ocorreu há 28 anos, entre Leeds e Manchester.

Em nota, a União dos Torcedores do Chelsea demonstrou descontentamento na decisão da Premier League, reforçando a dificuldade de deslocamento no dia 24. "É totalmente inaceitável que Wolverhampton x Chelsea seja marcado para a véspera do Natal. Isso pode ter problemas tanto de funcionários no estádio Molineux, como de transporte. Vamos requisitar à Premier League para rever essa decisão", afirmou.

Para conseguir ir ao estádio Molineux, os torcedores terão que viajar 3h30 de carro ou duas, se optarem por ir de trem. Como em dezembro, nesse período, é inverno na cidade, o tempo para chegar à casa dos Wolves pode ser ainda maior. Desde o confronto entre Manchester United e Leeds United, a liga tenta retornar os duelos na véspera de Natal, mas, devido à recusa de grupos e autoridades, os jogos continuaram sem acontecer até este ano.

Calendário de confrontos do dia 23 de dezembro a 2 de janeiro:

Sábado (23)

12h30

West Ha x Man Utd

Fulham x Burnley

Luton Town x Newcastle

Nott'm Forest x AFC Bournemouth

Spurs x Everton

17h30

Liverpool x Arsenal

Domingo (24)

13h

Wolves x Chelsea

Terça-feira (26)

12h30

Newcastle x Nott'm Forest

Bournemouth x Fulham

Sheff Utd x Luton Town

17h30

Burnley-Liverpool

20h

Man Utd x Aston Villa

Quarta-feira (27)

19h30

Brentford x Wolves

Chelsea x Crystal Palace

20h15

Everton x Man City

Quinta-feira (28)

19h30

Brighton x Spurs

20h15

Arsenal x West Ham

Sábado (30)

12h30

Luton Town x Chelsea

Aston Villa x Burnley

Crystal Palace x Brentford

Man City x Sheff Utd

Wolves x Everton

17h30

Nott'm Forest-Man Utd

Domingo (31)

14h

Fulham x Arsenal

Segunda-feira (01)

20h

Liverpool x Newcastle

Terça-feira (02)

19h30

West Ham x Brighton

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Heloá Canali)