Chelsea vence amistoso contra o Fulham com gol de Thiago Silva

Em mais um amistoso de pré-temporada, o Chelsea conquistou uma vitória convincente contra o Fulham por 2 a 0. O jogo foi realizado em Maryland, nos Estados Unidos. O zagueiro brasileiro Thiago Silva foi um dos destaques da partida ao abrir o placar aos 20 minutos. Nkunku ampliou a vantagem aos 41 minutos, dando números finais ao confronto.

Além de Thiago Silva, o Chelsea contou com a presença do brasileiro Andrey Santos como titular, atuando no meio de campo ao lado de Enzo Fernández. No time adversário, o Fulham, os brasileiros Willian e Carlos Vinícius começaram jogando, enquanto o meia Andreas Pereira entrou no segundo tempo.

Após a vitória sobre o Fulham, o Chelsea já está se preparando para seu próximo desafio. Na próxima quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), enfrentará o Borussia Dortmund, encerrando sua excursão nos Estados Unidos. O time londrino se mostra confiante e busca afinar seu desempenho antes da estreia na Premier League, marcada para o dia 13, contra o Liverpool, no Stamford Bridge.