'Acho que é óbvio', afirma Pochettino sobre saída de Lukaku do Chelsea

O destino de Romelu Lukaku no Chelsea é incerto e o jogador pode deixar o clube nesta janela de transferências do futebol europeu. Segundo o treinador Maurício Pochettino, os Blues estariam interessados em contratar um meio-campista central ou um zagueiro para integrar o elenco na nova temporada.

VEJA MAIS

No início deste mês, o técnico concedeu uma entrevista a ESPN, na qual falou sobre as expectativas dos Blues no mercado de transferências. Ao canal, Pochettino revelou que o futuro do jogador belga será em outro clube, após uma série de conversas com o Chelsea.

"Acho que é óbvio [que Lukaku deixará o Chelsea]. Acho que podemos repetir isso. É óbvio o que está acontecendo com ele. Acho que entre o clube e o jogador, eles compartilham as mesmas ideias e estamos trabalhando nisso para tentar consertar e ter a melhor solução para ambas as partes."

Lukaku não viajou junto à equipe de jogadores do clube inglês para a Carolina do Norte (EUA) no último dia 17. No estado norte-americano, o Chelsea entrará em campo para disputar cinco jogos de pré-temporada, estreando com vitória de 5x0 sobre o Wrexham na quarta-feira (19).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)