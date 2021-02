Lukaku provoca Ibrahimovic após marcar gol no clássico de Milão

Durante o clássico em que a Inter de Milão conquistou vitória contra o Milan por 3 a 0, Lukaku provocou Ibrahimovic ao marcar seu gol e afirmou ser melhor que o sueco. Os dois jogadores foram protagonistas no último confronto entre as equipes pela Copa da Itália por conta dos insultos e provocações trocados.

- Eu sou o melhor. Eu, eu te disse - teria dito o jogador, segundo a “Sky Italia”, enquanto batia no peito e festejava o último gol da partida.

> Veja a tabela do Campeonato ItalianoCom a vitória, a Inter de Milão disparou na liderança do Campeonato Italiano em busca do título. A equipe de Antonio Conte abriu quatro pontos de diferença para o Milan e enfrenta o Genoa no próximo domingo. Lukaku é o grande líder técnico do time com 17 gols e a artilharia da competição.