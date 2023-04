Inter de Milão pensa em Firmino após fim de contrato com Lukaku

Nesta segunda-feira (17), a Inter de Milão confirmou a não renovação do contrato de Romelu Lukaku, atacante belga do time. Segundo o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, a diretoria do clube italiano não teria ficado satisfeita com os resultados do investimento de R$20 milhões de euros feito no jogador.

Após a decisão ser tomada, o jornal italiano ainda confirmou que o brasileiro Roberto Firmino é um dos favoritos para a substituição do belga, ao lado de Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach. Atualmente no Liverpool, o atacante já está próximo do fim de contrato e deixará os 'Reds' no final da temporada, sendo interesse também do Atlético de Madrid.

Emprestado ao Inter pelo Chelsea, Lukaku foi campeão italiano e artilheiro do time italiano nas temporadas de 2020/2021, marcando 30 gols em 44 partidas disputadas. Na temporada atual, Romelu teve três lesões, que o impediram de jogar na Internazionale, e, quando pode defender o time, não apresentou sua melhor performance. De acordo com ‘Gazzetta dello Sport’, apenas um final de temporada “extraordinário” poderia fazer o clube voltar atrás.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)