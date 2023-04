Jornal Amazônia faz 23 anos e presenteia leitores com novos conteúdos

Ao completar mais um aniversário, o jornal Amazônia se reinventa para continuar a cara do público que, há 23 anos, tem consolidado o jornal como um dos meios de informação mais completos e dinâmicos do dia a dia. A partir desta edição, o impresso traz novidades em praticamente em todos os seus cadernos. São cinco novas colunas que prometem mais conteúdo de valor para os leitores e um retorno para os amantes do caderno de Esportes.

“Os conteúdos das colunas atendem ao público diversificado do Amazônia, que busca no jornal informações acessíveis e qualificadas. Entre as novidades vamos falar mais sobre economia popular, a vida que pulsa na periferia da Grande Belém, o universo das celebridades, dicas de culinária e também vamos abrir espaço para notícias mais leves, que beiram o hilário e o absurdo”, adianta Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal.

Fama Ilustrada

No dia 18 de abril, estreia a coluna “Cenas da Fama”, no caderno Show. De publicação semanal – sempre às terças-feiras –, os textos vão informar, por meio de notinhas bem ilustradas, as novidades sobre celebridades mais populares, o que acontece nas novelas e no universo do entretenimento, etc.

Já às quartas-feiras, começando no dia 19, volta às páginas do caderno de Esporte a coluna do ex-atleta de futebol e jornalista esportivo no Pará há mais de 20 anos, Abner Luís. Um retorno que vai entregar os principais acontecimentos do mundo dos esportes, com destaque para o futebol paraense.

Colunas têm vida na periferia e economia descomplicada

Dentro desse panorama de mudanças para este ano, o Amazônia trará às sextas-feiras assuntos relevantes sobre periferia e economia. Estes assuntos ganharão ainda mais espaço no jornal por meio das colunas “Periferia em Foco” e “Economia com E”. De frequência quinzenal, intercaladas, a proposta das colunas é ampliar o espaço para temas que revelem e exaltem a potência das periferias e também apresentem, de forma clara e instrutiva, assuntos relevantes sobre economia para toda a população.

No caso da coluna “Periferia em Foco”, os artigos serão assinados pelo jornalista Wellington Frazão, também coordenador do coletivo de comunicação popular que leva o mesmo nome da coluna. Ele ressalta que o objetivo é ir além das narrativas comuns que geralmente giram em torno de temas como pobreza e violência quando o assunto é periferia.

“Quinzenalmente você vai ler e ver uma periferia para além da ‘carência’, um território humano que pulsa vida e criatividade. A centralidade dos textos será sempre a partir das pessoas que habitam esse território, na perspectiva de uma comunidade que se reinventa e tem feito muito com tão pouco. Quero apresentar para a sociedade, a partir da minha vivência como um ser periférico, que existe uma periferia além dos problemas”, ressalta o jornalista.

Fácil e Acessível

Já a coluna “Economia com E” será assinada pela jornalista Elisa Vaz, jornalista do Grupo Liberal e vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo em 2022. Especialista em informar sobre economia de um jeito simples e acessível, ela conta que é justamente este o foco da publicação quinzenal.

“A ideia é falar sobre finanças em uma linguagem mais popular e informal, criando um espaço honesto sobre questões financeiras. Sabemos que esse é um tema muito importante, mas que as pessoas nem sempre se interessam porque acham difícil, mas abordar o dinheiro é necessário e precisamos criar esse hábito”, diz Elisa.

Ela garante que a coluna vai comunicar com uma grande variedade de públicos, como jovens, pais, mães, pequenos empreendedores, “consumidores em geral”. “E, claro, o espaço é aberto a sugestões. Os leitores podem sempre enviar mensagens por e-mail e no meu Instagram, que vão estar disponíveis na página”, avisa.

Curiosidades e culinária para o fim de semana

Aos sábados, as colunas “Que Delícia” e “De Outro Mundo” serão os novos conteúdos do Amazônia, ambos no caderno Show. A “Que Delícia” levará ao público uma receita nova a cada publicação para fazer diferente na refeição do fim de semana.

Já a “De Outro Mundo” será um prato cheio para os curiosos, com conteúdos que giram em torno das notícias mais bizarras, diferentes e inovadoras, tanto nacionais, quanto internacionais, incluindo também fatos curiosos do universo da ciência, tecnologia e qualquer área em que algo chame atenção. A seção também será um deleite para leitores que apreciam ilustrações e caricaturas.

O que é bom, fica

Para além das novidades, o Amazônia continuará mantendo as seções de sucesso que já fazem parte do dia a dia dos leitores, como as dos jornalistas Braz Chucre e Sérgio Noronha, no caderno de Esporte; o “Eu Repórter”, na seção Gerais; e a coluna de Ivanildo Alves, no caderno Polícia.

Felipe Melo resume qual a principal preocupação do Grupo Liberal a respeito desse novo ciclo para o jornal Amazônia, destacando a importância do seu interlocutor: “O leitor do Amazônia é um público fiel e muito querido, importante para a formação de opinião em nossa sociedade. Então, ao produzirmos diariamente o jornal, nos comprometemos em oferecer um produto de qualidade ímpar”.