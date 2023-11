Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional lançam camisa em homenagem ao mês da Consciência Negra

A Adidas lançou oficialmente, nesta quarta-feira (01), os novos uniformes do Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional. O novo manto dos clubes tem parceria com o Laboratório Fantasma e homenageia o mês da Consciência Negra, exaltando a ancestralidade e a beleza negra.

"Essa colaboração com a Adidas e com os clubes vem com intuito de evidenciar como as tradições africanas se fazem presente na nossa sociedade e que deveriam ser motivo de orgulho, respeito e valorização", disse Evandro Fióti, CEO da Laboratório Fantasma.

Na cor creme e amarelo, as peças possuem grafismos em estilo africano e um brasão com a frase "Da raiz à luta". Além disso, também têm detalhes nos tons de cada time. No caso do Cruzeiro, em azul; Inter em vermelho; Galo em preto.

A campanha contou com apoio do rapper Rael, que narra o vídeo de lançamento divulgado pela Adidas. O manto dos clubes custa R$329,99 e pode ser encontrado nos modelos feminino e masculino no site da marca esportiva.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)