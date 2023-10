Nova camisa do Brasil terá escudo centralizado e mosaico de cores; veja a projeção

A camisa que vestirá a Seleção Brasileira na Copa América de 2024, nos Estados Unidos, terá mudanças significativas. Conforme o site Mantos do Futebol, o novo uniforme canarinho terá um escudo centralizado, ao contrário do que vem sido utilizado nas últimas temporadas.

A última vez que a camisa da Seleção teve o escudo centralizado foi em 2004. Na ocasião, o uniforme respeitava o modelo da Nike "Total 90" e vestiu a Canarinha durante a Copa América do Peru, que terminou com a conquista brasileira.

Outras novidades na camisa da Seleção Brasileira

A cor é uma das novidades. O novo uniforme, segundo o site, deve combinar o amarelo-claro com linhas em um tom bem mais claro de amarelo. A combinação formará gráficos que representam a fauna e cultura brasileira e vão conversar com o mote da campanha, que será “Brasil Para Todos”. Este selo, inclusive, será visto na gola, com a bandeira estilizada do país em degradê de azul para o verde.

A gola é V em um estilo diferenciado na cor complementar, o verde, que também será visto no lado esquerdo do peito, no símbolo da Nike.

Projeção

A Nike ainda não divulgou imagens do novo uniforme. No entanto, usando os detalhes apurados pelo "Mantos do Futebol", um designer projetou como será a possível camisa do Brasil. Confira:

Possível nova camisa da Seleção Brasileira (Divulgação/ @Ikrodesign)