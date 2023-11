Jornal espanhol chama Vinicius Junior de 'Pinóquio' por falar de racismo

O jornal espanhol Super Deportes, de Valencia, publicou nesta quarta-feira (1º) uma capa polêmica com críticas ao atacante brasileiro Vinicius Junior. O jornal chamou o jogador de "Pinóquio" e classificou suas manifestações antirracistas como "show" e "mentiras".

A publicação é uma resposta do jornal à vitória de Vini Junior no Prêmio Sócrates, pela Bola de Ouro, na última segunda-feira (30). O atacante do Real Madrid recebeu a homenagem devido às ações dele contra o racismo. Em seu discurso de aceitação do prêmio, Vini exibiu cenas do episódio de racismo que sofreu em maio de 2022, no estádio Mestalla, em Valencia. O brasileiro foi alvo de ofensas racistas de torcedores do time local.

Após o jogador entrar com um processo judicial, o clube e seus torcedores espanhóis insistem em dizer que o brasileiro exagera nas reações ao ser alvo de racismo. "O show de Vinicius e suas mentiras continuam prejudicando o Valencia e todos os seus torcedores", diz a mensagem na capa do jornal.

Vinicius Júnior ainda não se manifestou sobre as críticas do Super Deportes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)