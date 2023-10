Real Madrid renova com Vinicius Junior até 2027: veja o salário e a multa rescisória bilionária

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta terça-feira a extensão do contrato de Vinicius Junior. O atacante brasileiro, ex-Flamengo, agora tem vínculo com o clube até junho de 2027, com uma cláusula de rescisão impressionante de 1 bilhão de euros (equivalente a R$ 5,4 bilhões). No início da temporada, as partes já haviam chegado a um acordo que resultou em um aumento triplo do salário anual de Vini Jr., que agora totaliza 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 56,3 milhões).

Nas redes sociais, Vinicius compartilhou sua empolgação: "Improvável, mas não impossível! O maior e melhor clube do mundo! Obrigado, presidente, torcida, companheiros e todos que trabalham no Real Madrid. Obrigado, família, amigos e fãs. No clube dos sonhos até 2027 e por mais títulos juntos!"

Desde sua chegada ao Real Madrid em julho de 2018, o jovem talento brasileiro já participou de 235 partidas, contribuindo com 63 gols e 52 assistências para o time espanhol. Além disso, conquistou nove títulos, incluindo uma Champions League, dois Mundiais de Clubes, uma Supercopa da Europa, dois troféus de La Liga, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

A renovação do contrato de Vinicius Junior coincide com a premiação da Bola de Ouro 2023, em que o jogador brasileiro ficou em 6º lugar na classificação. Além disso, ele recebeu o Prêmio Sócrates pelo trabalho do Instituto Vini Jr. Criado em 2020 e liderado pelo próprio atleta, o projeto tem como objetivo utilizar o futebol como ferramenta inovadora no processo educacional de crianças e jovens, em colaboração com escolas públicas, além de capacitar professores em práticas pedagógicas antirracistas.

Detalhes do novo contrato de Vini Jr com o Real:

Duração: até junho de 2027

até junho de 2027 Multa rescisória: 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 5,35 bilhões)

1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 5,35 bilhões) Salário: 10,5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 56 milhões)