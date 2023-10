Ex-craque da Alemanha dispara sobre Bola de Ouro de Messi: 'Uma farsa'

A premiação da Bola de Ouro 2023 para Lionel Messi não foi bem recebida por Lothar Matthäus, ex-jogador alemão e vencedor da Bola de Ouro em 1990 enquanto jogava pela Inter de Milão. Matthäus criticou o resultado da votação, argumentando que Erling Haaland, jogador do Manchester City, merecia o título de melhor jogador do mundo.

VEJA MAIS

Segundo Matthäus, Haaland demonstrou um desempenho superior ao longo do ano passado em comparação a Messi. Ele expressou sua insatisfação com a vitória de Messi, afirmando que a escolha foi injusta: "Durante todo o ano passado, Haaland rendeu melhor que Messi. Não é merecido que Messi ganhe. Para mim, não há forma de evitar Haaland. A eleição é uma farsa, embora eu seja fã do Messi," disse Matthäus em uma entrevista ao canal "Sky".

Lothar Matthäus também destacou a importância da Copa do Mundo como um critério influente na votação da Bola de Ouro. Para ele, a conquista de títulos relevantes pelo Manchester City e a quebra de recordes de gols por Haaland deveriam ter tido mais peso na escolha do melhor jogador do mundo nos últimos 12 meses.