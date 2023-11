Champions League: Milan vence PSG de virada pela quarta rodada do torneio; confira os resultados

Numa reviravolta surpreendente, o Milan venceu o PSG por 2 a 1, conquistando sua primeira vitória na Champions League, em partida disputada no San Siro. O jogo da quarta rodada do Grupo F, conhecido como o "Grupo da Morte", viu a equipe italiana começar perdendo, com um gol do zagueiro Skriniar aos oito minutos. No entanto, o Milan se recuperou de forma impressionante diante de seus torcedores.

Pouco tempo depois, mais precisamente três minutos, Rafael Leão empatou com um chute improvável. No segundo tempo, aos cinco minutos, Olivier Giroud marcou o segundo gol do Milan, definindo o placar da partida.

Com essa vitória crucial sobre o PSG, o Milan alcançou cinco pontos, ficando em terceiro lugar na tabela do Grupo F da Champions League. O Newcastle, que liderava após a segunda rodada, agora está na última posição, com quatro pontos. Os ingleses sofreram duas derrotas consecutivas para o atual líder, o Borussia Dortmund, que tem sete pontos. O PSG está em segundo lugar, com seis pontos. Assim, apenas três pontos separam o líder do último colocado no Grupo da Morte da Liga dos Campeões.

Outros jogos

Na outra partida do grupo F, o Borussia Dortmund venceu o Newcastle por 2 a 0, alcançando os sete pontos. Os gols da partida foram marcados por Füllkrug e Brandt. O resultado colocou o time alemão na liderança do grupo, com sete pontos, um a mais que o PSG, o vice-líder. Logo atrás aparecem Milan, com cinco, e Newcastle, com quatro.

Já pelo grupo G, o destaque ficou por conta da vitória do Manchester City sobre o Young Boys, pelo placar de 3 a 0, em duelo realizado no estádio Etihad. Haaland marcou duas vezes e Foden completou o triunfo, que manteve o time isolado na liderança da chave, com 12 pontos. A derrota foi terrível para o Young Boys, o lanterna do grupo, com apenas um ponto, junto ao Estrela Vermelha, que perdeu para o RB Leipzig por 2 a 1.