Seleção Brasileira enfrenta Estados Unidos em amistoso antes da Copa América

A Seleção de Futebol dos Estados Unidos anunciou, na terça-feira (27), que enfrentará a Seleção Brasileira no dia 12 de junho, em um amistoso antes da Copa América 2024. O jogo será realizado no estádio Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

No início do mês, em 8 de junho, a seleção enfrenta o México, em outro amistoso antes da competição, que inicia no dia 20 de junho. O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra Costa Rica e Honduras, ainda a ser definido.

Posteriormente, o segundo compromisso pela fase de grupos será contra o Paraguai, no dia 28, e o terceiro contra a Colômbia, previsto para 2 de julho. Antes disso, a equipe do técnico Dorival Júnior cumpre outros dois amistosos pela data Fifa de março.

O primeiro será contra a Inglaterra, no dia 23, em Wembley, Londres. O segundo será contra a Espanha, no dia 26, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O comandante da Seleção Brasileira deve divulgar a primeira lista de convocados nesta sexta-feira (01), para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Confira a agenda da Seleção Brasileira antes da Copa América

23/03 - Inglaterra x Brasil, às 16h (Wembley, Londres)

26/03 - Espanha x Brasil, às 17h30 (Santiago Bernabéu, Madri)

08/06 - Brasil x México (horário e sede a confirmar)

12/06 - EUA x Brasil, às 21h (Camping World Stadium, Orlando)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)