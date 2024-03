Após ataque a ônibus, jogador do Fortaleza é afastado do clube para cuidar da saúde mental

O jogador do Fortaleza Thiago Galhardo foi liberado do clube para cuidar da saúde mental. Por conta do atentado contra o ônibus da delegação do Tricolor do Pici ao final da partida contra o Sport-PE, pela Copa Nordeste, o atacante desenvolveu ataque de pânico. O veículo foi atacado com bombas e pedras, que atingiram seis atletas.

Com isso, o time liberou o jogador dos treinamentos e informou que o atacante está tendo acompanhamento médico no clube e que poderá retornar as atividades após uma semana se tudo ocorrer bem.

Por meio das redes sociais, Thiago falou sobre o seu estado mental e o afastamento do clube. "Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém! Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que estou falando", escreveu o jogador.

Thiago irá ficar afastado do clube por pelo menos uma semana. Ainda na publicação, o atacante apontou que não consegue cumprir com os "compromissos profissionais" por conta dos conflitos mentais e que, nesse momento, precisa priorizar a sua saúde.

"Estava com dificuldades de publicar isso, mas não estou reunindo condições emocionais necessárias para cumprir meus compromissos profissionais no momento. Preciso de verdade dar prioridade à minha saúde mental para que esse problema não se agrave", completou.

Relembre o caso

Na última quarta-feira (21), a delegação do Fortaleza-CE foi atacada com bomba e pedras após a partida contra o Sport-PE, na saída da Arena Pernambuco, no Recife. Pelo menos seis jogadores do Tricolor ficaram feridos no ato. O ataque teria sido feito por integrantes de uma torcida organizada do Leão da Ilha.

O jogador Escobar foi o mais ferido no ataque, com um corte profundo no supercílio e hematomas graves pelo rosto. A Polícia Civil está investigando o caso. Na última segunda-feira (26), um homem confessou ter participação do atentado contra o ônibus do Fortaleza-CE, mas foi liberado, pois não houve flagrante.