Ônibus do Fortaleza-CE ficou destruído após ataques; veja imagens

A delegação do Fortaleza-CE foi atacada com bomba e pedras após a partida contra o Sport-PE, na noite de quarta-feira(21), na saída da Arena Pernambuco, no Recife. Pelo menos seis jogadores do Tricolor de Aço ficaram feridos nos atos. Imagens gravadas dentro do ônibus que levava os atletas mostram a gravidade dos ataques.

Com as imagens, é possível ver estilhaços de vidros pelo chão do veículo, que foram quebrados pelas bombas e pedras arremessadas pelos torcedores rivais, além de manchas de sangue, janelas quebradas e cortinas rascadas.

Segundo o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o ataque foi feito por um grupo de torcedores com "camisa amarela", que seria da principal torcida uniformizada do Sport.

ônibus após ataque contra o fortaleza Ônibus ficou destruído com ataque (Reprodução)

Conforme informações do clube, Titi, Brítez, João Ricardo, Sasha, Dudu e Escobar foram atingidos. Os jogadores estavam sentados nas poltronas do ônibus, que ficaram com marcas de sangue.

Os atletas foram levados para o hospital, mas estão bem. A assessoria do Tricolor informou que eles já tiveram alta.