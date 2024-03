Seleção Brasileira goleia o Panamá e garante liderança do grupo B na Copa Ouro Feminina

A Seleção Brasileira goleou o Panamá por 5 a 0 e fechou a primeira fase da Copa Ouro Feminina com 100% de aproveitamento, líder do grupo B. O jogo ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), nos EUA. Na partida, as meninas do Brasil não deram chances para a panamenhas jogar e venceram com tranquilidade. Os gols do jogo foram marcados por Geyse, que balançou as redes duas vezes, Bia Menezes, Rafaelle e Debinha.

O Brasil começou o jogo com muitas mudanças promovidas pelo técnico Arthur Elias, que testa o time para as Olimpíadas de Paris. Mesmo assim, a Seleção impôs sua força e aproveitou a fragilidade do Panamá, que deixou a competição.

O placar foi aberto logo no início da partida, aos três minutos. Geyse aproveitou um rebote na pequena área, dominou no peito e chutou bonito para o gol. Ainda no primeiro tempo, Bia Menezes ampliou e Rafaelle fez 3 a 0 para o Brasil.

Já no segundo tempo, a Seleção Brasileira continuou muito bem no jogo. Sem uma reação efetiva do Panamá, as meninas continuaram pressionando as adversárias. Ainda no início da etapa, Debinha fez o quarto gol e Geyse, pela segunda vez na partida, selou a goleada do Brasil em cima do Panamá.

Segunda fase

A Seleção já estava classificada para as quartas de final da Copa Ouro Feminina, mas, com a vitória, a equipe avança em primeiro, com uma campanha com 100% de aproveitamento. Agora, as meninas do Brasil aguardam a definição do grupo C, que tem Canadá, Costa Rica, Paraguai e El Salvador, para conhecer o próximo adversário. Os times jogam na noite desta quarta-feira.