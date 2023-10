Na estreia do técnico Arthur Elias, seleção brasileira vence Canadá com gol no fim da partida

Na estreia do técnico Arthur Elias, a seleção brasileira feminina de futebol venceu o Canadá por 1 a 0, em amistoso realizado na tarde deste sábado (28), no Estádio Saputo, em Montreal. O único gol da partida foi marcado aos 48 do segundo tempo, por Debinha, após um desarme no campo de defesa adversário e o chute de fora da área, que desviou em duas zagueiras, atrapalhando a goleira Sheridan.

As duas seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (31), em Halifax, no Sudeste canadense. O estreante Arthur Elias veio com o tradicional esquema tático de 4-3-3, com: Lelê no gol, Antônia, Lauren, Rafaelle, Tamires, Luana, Ary Borges, Marta, Adriana, Cristiane e Geise.

Em campo, a seleção brasileira dominou a maior parte do primeiro tempo e, por pelo menos duas vezes, esteve bem perto do gol. Uma em cruzamento de Adriana, que Tamires errou a conclusão na pequena área, aos 28, e outra em um bonito chute de Adriana, aos 31, que a goleira Sheridan espalmou no ângulo.

O Canadá, por sua vez, também mostrou habilidade contra as brasileiras, especialmente nos minutos finais da etapa inicial. A zagueira Vanessa Gilles marcou de cabeça, aos 27, mas o gol foi anulado. Depois, as donas da casa ainda levaram perigo em chute cruzado de Julia Grosso, aos 41, e na batida para fora de Adriana Leon, livre na área, aos 46.

Na etapa complementar, o time brasileiro se manteve mais agressivo em campo e teve novas oportunidades, rondando o campo de ataque, enquanto o Canadá atuava com praticamente todas as jogadores no campo de defesa. Quando conseguiu furar o bloqueio, o Brasil esbarrava na goleira Sheridan.

A vitória só veio nos acréscimos, após uma roubada de bola brasileira no campo adversário. Debinha recebeu na entrada da área e chutou forte, sem chances à goleira canadense, destaque do jogo. A bola desviou em duas marcadoras antes de estufar o canto direito.