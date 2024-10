Bruno Gagliasso comenta fala de Tiago Leifert sobre Vini Jr.: 'Calado é um poeta'

A premiação da Bola de Ouro deste ano, realizada na última terça-feira (29/10), continua rendendo. O assunto continua em alta nas redes sociais tudo porque Bruno Gagliasso demonstrou apoio a decisão de Vini Jr. e rebateu as críticas que Tiago Leifert fez ao jogador. O ex-apresentador comentou ainda na terça-feira que o camisa 7 do Real Madrid errou em não ter comparecido no evento de premiação.

"Você deveria ter ido lá, [de] peito estufado, olhado nos olhos dos jornalistas que votaram. Se você tivesse ido você teria sido o campeão moral”, disse Leifert ao comentar o assunto.

Indignado, o ator comentou: “Put* que p*riu. Calado é um poeta”. Glagliasso respondeu numa publicação do Instagram da página Seres Resistência, que repercutiu o vídeo do ex-apresentador.

Bruno Gagliasso demostrou apoio a decisão do jogador: “Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas”, continuou em seu perfil no X (antigo Twitter).

O time todo do Real Madrid se recusou a comparecer ao evento, conforme nota publicada pelo próprio clube merengue