Vinícius Júnior não ganhará a Bola de Ouro de 2024, afirma jornal espanhol

Principal candidato ao título de melhor jogador do mundo em 2024, Vinicius Junior surpreendeu ao optar por não participar da cerimônia de entrega da Bola de Ouro nesta segunda-feira, em Paris. Segundo fontes da rádio francesa RMC e do jornal espanhol Marca, o jogador do Real Madrid teria sido informado de que não será o vencedor da premiação, que deverá ir para o volante Rodri, do Manchester City e destaque na conquista da última Eurocopa pela seleção espanhola.

Além de Vini Jr., nenhum outro membro do Real Madrid - jogadores ou dirigentes - marcará presença no evento no Théâtre du Châtelet, ao contrário do que era esperado no fim de semana.

O prêmio da France Football, tradicionalmente atribuído com base no desempenho da temporada 2023/24, apontava Vinicius como um dos favoritos por sua contribuição decisiva na conquista da Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O brasileiro era amplamente visto como um forte concorrente, ao lado de Rodri e Jude Bellingham, seu companheiro de equipe.

Único brasileiro na disputa deste ano, Vini Jr. já figurou entre os finalistas em duas temporadas anteriores, terminando em oitavo lugar em 2021/22 e em sexto em 2022/23. O último jogador brasileiro a conquistar a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007, e desde então nenhum outro jogador do país recebeu o título.

Rodri, no entanto, despontou como favorito ao título deste ano. Campeão com a seleção espanhola, o volante do Manchester City foi eleito o melhor jogador da Eurocopa, fator que pode ter pesado na escolha. Na temporada 2023/24, Rodri participou de 50 jogos, com nove gols e 13 assistências, seu recorde pessoal de participação direta em gols. Além disso, o espanhol foi fundamental na conquista do tetracampeonato do City na Premier League e defendeu publicamente que um espanhol levasse o troféu nesta edição.

A ausência de Vini Jr. e da delegação do Real Madrid adiciona um novo capítulo ao evento, enquanto o futebol mundial aguarda pela confirmação do próximo detentor da cobiçada Bola de Ouro.