R70: 'Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados', diz Vini Jr. após Bola de Ouro

“Apple Intelligence”

Empresa lançou nesta segunda-feira seu primeiro sistema de inteligência artificial (IA) generativa para iPhone, iPad e Mac.

Meta IA

Dona do Instagram trabalha no desenvolvimento de um buscador à base de IA para desafiar o Google e o Bing, da Microsoft.

Vini Jr., atacante brasileiro (J. Bosco)

"Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.”

Vini Jr., atacante brasileiro, se manifestou por meio das redes sociais após ficar em segundo lugar na premiação Bola de Ouro, ontem. O meio-campista Rodri, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mundo.

PARÁ

DE CENTRO

Encerrado o segundo turno das eleições, o Pará passou a liderar o ranking dos estados com maior percentual da população (81%) governada por partidos de centro. A direita ficou com 12% dos eleitores e a esquerda, com 7%. Os dados são de um levantamento elaborado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

DIVISÃO

Em todo o Brasil, 81 milhões de eleitores (52%) serão governados por prefeitos de centro; 55,6 milhões (36%) vivem em municípios que passarão a ser administrados por legendas de direita e 17,8 milhões (12%) por partidos de esquerda. Mato Grosso, Goiás e Tocantins lideram o ranking de eleitores que serão governados pela direita. Ceará, Pernambuco e Espírito Santo, de esquerda. Liderado pelo Pará, o ranking de centro é seguido por Amapá e Roraima.

OS MAIORES

Nacionalmente, os resultados das urnas consolidaram o MDB como o partido que vai governar o maior número de brasileiros (27.753.048), seguido pelo PSD (27.618.473) e pelo PL (19.015.822). O MDB aumentou em 68% o número de eleitores governados pelo partido, comparando 2020 com 2024. O PSB subiu 62%. E o PL aumentou em 340% o número de eleitores governados pelo partido – saindo de 6.497.884 em 2020 para 19.015.822 em 2024.

NEUTROS

Apesar da divisão feita pelos partidos, dados do Panorama Político 2024, em parceria com a Nexus, revelaram que 40% dos brasileiros não se identificam com nenhum posicionamento político (direita, centro ou esquerda). Outros 29% se identificam com a direita, 15% com a esquerda e 11% com o centro, além de 6% que não sabem ou não quiseram responder.

BASÍLICA

RESTAURO

Com o encerramento da festividade do Círio de Nazaré 2024, a Basílica Santuário de Nazaré anunciou que dará início à quinta e última fase das obras de restauração. Nesta etapa serão restauradas a parte transversal e as capelas laterais do altar-mor. A previsão de conclusão é para abril do ano que vem. O projeto de restauração inclui o coro, o órgão e a entrada da Basílica. Essa é a primeira vez que a igreja centenária passa por um processo de restauro. O valor total da obra é de R$ 8,7 milhões.

CELULARES

CASAS PENAIS

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), há um ano, desde outubro de 2023, não há registro de apreensão de celulares nas 54 unidades prisionais do Estado. O resultado positivo é atribuído às cinco fases da Operação Mute, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), e também à adoção de protocolos de segurança padronizados e aplicados em todas as casas penais do Pará.

RESULTADOS

Em outubro de 2023 a Senappen desencadeou em todo o País a Operação Mute, e ela tem tido bons resultados no combate à comunicação ilícita praticada pelo crime organizado com a utilização de celulares irregulares.

INDÍGENA

ATENDIMENTO

O Ministério Público Federal (MPF) enviou à direção do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) documento com recomendação para que este tome medidas para regularizar o atendimento à população indígena de Jacareacanga, no extremo oeste do Pará. Entre as medidas recomendadas está a instalação de uma agência de Previdência Social no município e a disponibilização de unidades móveis da autarquia – chamadas de Prevmóvel ou Prevbarco – com calendário regular de atendimento nas aldeias.

PRAZO

No documento o MPF dá prazo de 90 dias para que o órgão defina o plano para garantir o atendimento. O MPF informou que a recomendação foi motivada por uma série de dificuldades enfrentadas pelos indígenas de Jacareacanga para acessar os serviços do INSS. O município não tem Agência de Previdência Social (APS), obrigando os indígenas a se deslocarem até o município vizinho de Itaituba para solicitar e receber benefícios.

Em Poucas Linhas

► Hoje e amanhã serão realizadas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL 2024). No Pará, 6.284 custodiados estão inscritos para o exame, superando em 18% o número de inscritos em 2023. A expectativa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) é que o número de aprovações também supere as 1.062 aprovações registradas em 2023. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do exame, informa que as provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar dos candidatos. Os estudos garantem a certificação nos ensinos fundamental e médio, e a remissão da pena. A conclusão do ensino fundamental reduz 1.600 horas (177 dias) da pena, e o ensino médio reduz 1.200 horas (133 dias).

► O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) interditará temporariamente, a partir de hoje, o trecho de 300 metros da Mário Covas, entre a Independência e a passagem Santa Paz, em Ananindeua. A medida será necessária por conta do início da construção das rampas do viaduto na rodovia Mário Covas sobre a avenida Independência. A mudança deve durar 90 dias e os motoristas devem utilizar as rotas alternativas, como a avenida Brasil, travessa São Pedro, Jiboia Branca e Hélio Gueiros. O tráfego nos dois sentidos da avenida Independência seguirá liberado.

► A Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) realiza amanhã, a partir das 13h, no Teatro Estação Gasômetro, a feira “Expo Mulheres da Amazônia”. Durante o evento serão ofertados serviços de cidadania com emissão de documentos, beleza, autocuidado, saúde e feira com exposição de artesanato, cosméticos e roupas, além de gastronomia.