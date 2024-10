Processo de Andressa Urach contra Igreja Universal tem reviravolta

O processo de Andressa Urach contra a Igreja Universal, movido em 2021, recebeu atualizações recentemente. No último dia 1º, a juíza do caso fez considerações a respeito de como conduzir a ação. Na época, a criadora de conteúdo digital alegou ter doado todo o seu patrimônio para a instituição e desejava reaver a quantia, após ter sua sobrevivência comprometida ao ficar em "condição famélica"

VEJA MAIS

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, a juíza reconheceu que, nesse cenário, caberá à autora da ação provar o que alega no processo. Agora, a ex-A Fazenda precisa comprovar o patrimônio que tinha na época e o que restou após se afastar da Universal.

Na atualização, a Universal também foi envolvida. Segundo a colunista, a instituição religiosa havia pedido um ofício na ação, endereçado à Editora Planeta, que foi concedido.

Com o pedido, a igreja quer que sejam indicados os valores recebidos por Urach com o livro “Morri para Viver”. A obra lançada em agosto de 2015 vendeu mais de um milhão de cópias e é uma espécie de diário da modelo sobre seus dias como profissional do sexo até o momento em que entrou para a Universal.