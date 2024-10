Lucas Ferraz abre o jogo sobre namoro com Andressa Urach: 'Ficou abusivo'

Lucas Ferraz desabafou sobre o namoro com Andressa Urach após a influenciadora tê-lo acusado de ter feito dívidas em seu nome. O ator pornô usou as redes sociais para dar detalhes da relação com a criadora de conteúdo adulto, a quem chamou de imatura.

O desabafo de Lucas começou quando ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram. “Acho que, quanto mais o tempo está passando, mais eu vejo as atitudes e menos amor eu tenho [por ela]. Infelizmente foi assim que foi destruído o relacionamento”, disse.

Lucas disse que deseja somente o bem à ex-namorada e espera não ser lembrado por ela. "Deixa eu viver a minha vida. Não adianta nada falar que está tudo bem e querer afetar a minha vida, seja no trabalho ou pessoalmente."

Ainda nos Stories, o influenciador alfinetou Urach, falando sobre a sua personalidade nas redes sociais. "Não adianta viver uma vida em que eu não vou estar sendo feliz. Ainda mais com as últimas declarações dela, que me surpreenderam, por ser uma pessoa totalmente contra o que ela prega hoje. Então, assim, eu não fico com uma pessoa desse jeito. Ficou abusivo", desabafou.