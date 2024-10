'Deus é mulher', diz Andressa Urach ao ironizar passagem bíblica

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a gerar polêmica nas redes sociais após compartilhar um vídeo no Instagram, onde aparece debochando de algumas passagens bíblicas. A modelo chegou a revelar que tirou a costela por não concordar com a palavra de que a mulher nasceu da costela de um homem e afirmou que "Deus é mulher também".

No vídeo publicado, Urach diz que o mundo é hipócrita, já que homens têm certas vantagens sobre mulheres. "Podem ter muitas mulheres que não é feio. Agora, mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso da mulher nascer da costela de um homem", disparou.

VEJA MAIS

"Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela do homem para fazer uma mulher? Fala sério, não é? As histórias mais ridículas que eu ouvi nesses anos foram escritas por homens machistas, que não deixavam a mulher falar", completou a modelo.

A ex-A Fazenda ainda questionou a ideia de Deus ser considerado do sexo masculino em vez do feminino. "E quem disse que Deus é pai? Por que ele não é mãe? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus? E na história, a Eva que é a safada. Ela que comeu a fruta e 'coitadinho' do Adão, que mordeu por causa da Eva, culpa da mulher, por isso nós sofremos", desabafou.