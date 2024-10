Andressa Urach surpreende ao mostrar corpo antes das cirugias plástica

Andressa Urach, de 36 anos, conhecida por suas transformações físicas ao longo dos anos, surpreendeu seus seguidores ao resgatar uma foto "do túnel do tempo". A imagem, compartilhada em seu Instagram no último sábado (5), mostra a produtora de conteúdo adulto de biquíni, sem nenhuma intervenção cirúrgica, como costumava ser antes de suas diversas mudanças estéticas.

Atualmente, Andressa está em Paris, acompanhada do filho mais velho, Arthur, e da nora, comemorando seu aniversário, que acontece no dia 11 de outubro. Recentemente, ela terminou o relacionamento com o ator pornô Lucas Matheus e continua a chamar atenção com suas declarações polêmicas e transformações estéticas.

Antes e depois de Andressa Urach. (Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS

Entre elas, o procedimento de bifurcação na língua, que chocou seus seguidores, e sua vontade de implantar um terceiro seio. "Será que ficaria legal um terceiro seio?", questionou a influenciadora em seus Stories no Instagram, ao compartilhar um vídeo de uma garota com três seios.

A influenciadora, que já realizou mais de 15 cirurgias plásticas ao longo da vida, afirmou que essas mudanças buscam aumentar suas vendas como criadora de conteúdo adulto nas plataformas Privacy e OnlyFans. Entre suas modificações mais conhecidas, estão a retirada de costelas e os implantes de 1 litro nos seios.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)