Após pausa, filho de Andressa Urach volta a gravar conteúdo adulto da mãe

Andressa Urach, de 36 anos, revelou que seu filho, Arthur Urach, de 19 anos, voltou a gravar conteúdos adultos. A modelo defendeu o trabalho do filho, afirmando que ele sempre foi um bom funcionário. "Não havia vulgaridade, apenas um trabalho. Ele atuava como câmera e cumpria sua função. Se ele não fosse competente, eu o teria demitido, assim como já fiz com outras pessoas. Ele parou de gravar quando comecei a namorar, porque a dinâmica mudou", explicou.

Andressa também comentou sobre como era a relação com o filho antes de ele retomar as gravações. "Eu não era uma atriz, mas sim a mãe dele com o namorado, algo mais real", disse.

No entanto, a decisão de Andressa gerou críticas entre seus seguidores. "Querendo ou não, esse menino está de parabéns, porque tem que ter estômago, viu? Puxou a mãe mesmo", comentou um internauta. Outro disparou: "Essa mulher nem deveria ser chamada de mãe".