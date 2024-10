Andressa Urach entra em aplicativo de relacionamento e alfineta ex: 'cansei de sustentar macho'

Depois de ser criticada pelo ex-namorado Lucas Ferraz, a modelo Andressa Urach revelou que está em um aplicativo de relacionamento para conhecer novas pessoas. Nas redes sociais, a criadora de conteúdo adulto disse que só irá se envolver com alguém do seu nível ou além. "Abaixo já estou cansada", disparou.

Andressa contou sobre a nova fase que está vivendo e fez um longo desabafo sobre quem a procura quando precisa de dinheiro. Recentemente, Urach e o ator pornô Lucas Ferraz colocaram um ponto final na relação. Desde então, os dois têm trocado farpas na web.

De acordo com Urach, ela busca, no aplicativo, primeiro fazer novas amizades. "A maior parte das pessoas não é aqui do Brasil, então tu faz amizades com pessoas do mundo inteiro. Fiz amigos em Dubai, Nova York, Miami, Grécia, pessoas de qualidade, a gente não está falando de pobre. A gente está falando de pessoas de alto nível, do meu nível ou acima de mim, porque gente abaixo já estou cansada", explanou.

Ainda no vídeo, a ex-A Fazenda seguiu alfinetando o ex e se defendeu das acusações. "É muito fácil me julgar, falar mal de mim, mas quando é para me pedir dinheiro eu presto, não é? Agora eu aprendi com esses golpes da vida. Eu fui babaca, não vou mais ser uma babaca. Não sou banco, me conhece, não me pede dinheiro", disse ela.

Lucas soltou o verbo

Na última quarta (23), o ex-namorado de Andressa desabafou após a produtora de conteúdo adulto expor prints de conversas e xingá-lo. No Instagram, Lucas se defendeu da declaração de que seria “brocha” e precisava usar injeção para ficar com o órgão sexual ereto.

“Mas, gente, tem como levantar com a pessoa que é frígida? Ela foi garota de programa por muitos anos. Ela não sabe dar tesã* para um homem no dia a dia. Ela acha que o cara tem que estar ali de p*u duro pra ela e acabou, porque é frígida, não sabe conversar. O relacionamento é zero diálogo. Acha que tudo é trabalho, trabalha 28 horas por dia. Aí depois cobra sexo, mas não faz o mínimo para ter sexo”, pontuou.

“Não é vergonha nenhuma dizer que eu não 'levantava' com ela, porque não tinha nem vontade. Essa é a realidade. E a injeção era usada só nas gravações com ela, quando ela tinha muito ciúmes da menina e eu tinha que ficar em pé. Inclusive, ela não fala isso para as amigas dela, que ela surtava com as amigas dela gravando comigo”, finalizou Lucas, dizendo que este seria seu último pronunciamento sobre o caso.