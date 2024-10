Padre Marcelo Rossi surpreende com antes e depois: 'Depressão não é frescura'

O Padre Marcelo Rossi surpreendeu seus seguidores com uma postagem na manhã desta quinta-feira (31), mostrando antes e depois da sua forma física. As imagens mostram ele em 2016 e atualmente.

A postagem é para alertar a evolução do religioso durante o tratamento contra a depressão.

"Amados. Depressão não é frescura!!! Mas tem cura ❤️‍🩹 Glória a Deus 🙌 Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial!!!", escreveu.

Na primeira imagem, Padre Marcelo aparece bem magro, e uma foto atual, já encorpado e musculoso.

O religioso recebeu o diagnóstico de depressão em 2013, porém ele só falou sobre o assunto 10 anos depois.

Em 2023, em uma entrevista ao gshow, Padre Marcelo falou sobre sua saúde: "Foram sete meses e 22 dias de luta, só quem passou sabe. Durante 19 anos, ajudei pessoas com depressão e achava frescura, até que aconteceu comigo. Acredito até que a doença veio bem antes do diagnóstico, mas com fé, oração, exercício e ajuda profissional pude vencê-la".