Padre Marcelo Rossi vende camisetas para musculação: 'Treino abençoado por Jesus'

O padre Marcelo Rossi que tem viralizado nas redes sociais devido a mudança no porte físico ganhou uma marca de roupa fitness. O religioso, que era magrado e chegou a passar por uma depressão, agora aparece com o corpo extremamente forte. Depois de lançar livros e álbuns musicais, Padre Marcelo aposta em roupas de musculação.

A camisa preta aparece com uma foto de Marcelo Rossi com a frase “treino abençoado por Jesus”. O produto é vendido por R$ 69,90 no site da marca de produtos católicos UseDons, com modelos em regata e t-shirt. “Agora você também pode adquirir sua camiseta pela internet”, postou o religioso no Instagram.

As roupas eram vendidas anteriormente no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, onde o padre atua. A marca UseDons anuncia o produto como uma “aliada espiritual nos momentos de dedicação física”. "Inspirada pela fé e determinação do Padre Marcelo Rossi”, divulgou a marca nas redes.

“Com a Camiseta Treino Abençoado por Jesus, você poderá demonstrar sua devoção e paixão pelo mundo fitness de uma maneira única e especial. Seja nas academias, parques ou qualquer lugar onde se dedique ao seu corpo e mente, esta camiseta se tornará seu símbolo de fé e motivação”, diz o site.