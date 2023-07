Mudança no físico de Padre Marcelo Rossi foi motivada após "empurrão" do altar; entenda

Um dos nomes religiosos mais conhecidos do Brasil, o padre Marcelo Rossi vem viralizando nas redes sociais por conta de seu grande porte físico, ganhando apelido de "horse", cavalo em português, fazendo referências aos músculos do animal. No entanto, a motivação para a mudança no corpo veio após um acidente que sofreu durante uma missa em 2019.

Na época, Rossi, então, ministrava uma celebração quando uma mulher invadiu o altar e o empurrou, fazendo-o cair de uma altura de aproximadamente 2 metros. Veja o vídeo:

O padre, então, tirou proveito da situação para mudar seu condicionamento físico. Antigamente, Rossi tinha o aspecto físico magro por conta da depressão que vinha enfrentando há anos, e chegou a ir dos 128kg aos 60kg em pouco tempo.

Ao g1, o padre contou que Deus lhe deu uma nova oportunidade de vida. "Foi um momento em que Deus me concedeu uma graça. Eu caí e saí melhor do que a queda, que era para eu ter morrido”, disse Rossi.

Em uma visita a um shopping, o porte físico do padre chamou atenção e impressionou os internautas. "O Padre Marcelo está prestes a tirar seus pecados na base do supino, rosca invertida, remada e halteres", brincou uma. Veja o vídeo:

Foco, força e fé

Determinado, o padre contou que oração, treino e alimentação são os três pilares para ter uma boa mente e um corpo mais saúdavel.

"A oração é essencial para a mente, ela ajuda a trazer paz, a se encontrar diante dos problemas da vida. O treino ajuda em tudo, nos traz endorfina, serotonina e outros hormônios que nos ajudam também a manter a mente equilibrada. A alimentação equilibrada é fundamental para ajudar no metabolismo e o sono é essencial para se ter saúde”, explica

Padre Marcelo "Horse"

O padre relembrou da época em que foi bodybuilder, que é a pessoa que desenvolve a musculatura para fins estéticos, e disse para alcançar essa forma basta criar costume e rotina de treinos e alimentações.

“Minha alimentação é rigorosa. De três em três horas eu me alimento. Sou alto, já tive sarcopenia, então esse acompanhamento é importante para o funcionamento do meu metabolismo. Eu já cheguei a pesar 60 quilos e naquela época eu não comia direito.”

“Só de passar a me alimentar melhor, eu já recuperei minha forma física. Eu já fui bodybuilder, já fui musculoso, e o corpo se lembra, chama-se memória muscular. É mais fácil voltar à forma do que atingir essa forma para quem não teve. Mas não é impossível, é questão de costume e rotina”, completou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)