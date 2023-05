Pe Marcelo Rossi libera camisa para 'treino abençoado por Jesus' e internautas respondem com humor

A vida de marombeiro do Padre Marcelo Rossi, tem gerado curiosidades na web. Na sua aparência, os seus músculos chamam atenção. É possível ver a definição sob a roupa, e isso tem gerado alguns memes.

Com mais de sete milhões de seguidores no Instagram, as postagens do sacerdote são voltadas para a religião, mas também com uma pitada de humor. O religioso tem entrado na brincadeira. Por exemplo, em postagem recente, ele brincou sobre passar em um estacionamento com altura máxima permitida em dois metros. “Amados. Quase não entro !!! Passando raspando 😂😂😂😂 Vamos para a dedicatória 🤗🙌 #bomdia ALEGRIA DO SENHOR É NOSSA FORÇA #💪”, escreveu Marcelo Rossi.

Em postagem mais recente, ele posou ao lado de alguns seguranças, das cinco pessoas que aparecem na imagem, ele é o mais alto e mais forte: “Amados. Família baiana abençoadíssima🙌🙌🙌 Hoje terminando com segurança 4x4 🙌🤗 #gratidão #💪 A ALEGRIA DO SENHOR É NOSSA FORÇA 🤲🤣🙏”

O Padre Marcelo Rossi tem compartilhado bastante também nas suas redes sociais temas como vida saudável e treinos, os internautas entram na brincadeira e comentam frases engraçadas sobre o tema.

“Tem anjos treinando nesse lugar...”, escreveu um internauta. “Ave Maria cheia de carga...”, disse outro. “Não peça a Deus fardos mais leves, peça costas mais fortes”, comentou outro.

“Padre vc é o braço forte de Deus”, “Se a cruz pesada for, vai até a falha ou abaixa a carga” e “O cavaleiro templário mais poderoso da cruzada kkkkkkk”, são outros comentários nas postagens do padre.

No último dia 16 de maio, o sacerdote liberou a venda de uma camisa para quem deseja realizar treinos físicos saudáveis e abençoados. Na cor preta, a peça tem a imagem do padre em oração, com uma labareda de fogo atrás. “Treino abençoado por Jesus”, são os dizeres da camisa.

A postagem tem quase 300 mil curtidas.