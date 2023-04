Padre Marcelo Rossi chama atenção com físico musculoso

O padre Marcelo Rossi chamou atenção de vários seguidores ao aparecer com o físico musculoso em uma publicação feita nas redes sociais. Na terça-feira (25), o sacerdote compartilhou um vídeo que mostra a sua participação em uma tarde de autógrafos em uma livraria de São Paulo.

“Dedicatória do Batismo de Fogo e Menos é Mais na livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo”, escreveu o padre na legenda da publicação. A mudança corporal não passou despercebida pelos seguidores, que deixaram vários comentários sobre a forma física do sacerdote.

“O padre Marcelo é a única celebridade que faz segurança do segurança dele”, escreveu um usuário do Instagram. “É muita água benta”, disse outro. “Ô Glória! Derrotando satanás no murro! Isso que chamo de a força da fé!”, acrescentou uma pessoa.

No passado, Rossi enfrentou um período de depressão e revelou ter tido anorexia. Entretanto, as últimas publicações do sacerdote indicam que ele está se recuperando.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Fabiana Batista)