Padre Marcelo Rossi lamenta morte de pai nas redes sociais: 'Te amo'

Nesta terça-feira, 4, o Padre Marcelo Rossi usou as redes sociais para anunciar a morte do pai, Antônio Rossi. Com fotos ao lado dos pais, o religioso se declarou. "Pai, te amo. Até mais tarde! Na eternidade. Maria passa à frente", escreveu o Padre na legenda.

Mesmo não tendo divulgado a causa da morte, o Padre já havia pedido orações pelo pai recentemente.

O falecimento causou comoção em diversas pessoas, principalmente os internautas que acompanham o Padre. "Meus sentimentos, Padre Marcelo…", "Que Deus conforte seu coração e de seus familiares, padre!", "Família exemplar do que é o amor... Obrigado @padremarcelorossi por pregar o verdadeiro valor e amor da família, nossas orações e condolências", desejaram eles.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)