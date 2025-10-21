Capa Jornal Amazônia
Tata Estaniecki fala sobre divórcio de Júlio Cocielo pela 1ª vez

A influenciadora começou seu discurso agradecendo as mensagens de carinho que recebeu de seguidores.

Estadão Conteúdo
fonte

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki (Reprodução/Instagram)

Tata Estaniecki fez a primeira aparição nas redes sociais desde o anúncio de seu divórcio de Júlio Cocielo nesta terça-feira, 21. A separação foi anunciada pelo influenciador digital na madrugada da última sexta-feira, 17.

A influenciadora começou seu discurso agradecendo as mensagens de carinho que recebeu de seguidores.

"Precisei desse tempo para organizar as ideias, organizar a vida, focar 100% nas crianças. O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem, e é nisso que a gente está se concentrando", afirmou.

Ela disse que a vida "tem que continuar" e que já voltou à sua rotina e ao trabalho. A empresária é dona do PodDelas, canal do Youtube no qual apresenta o podcast PodDelas e o quadro de maternidade MaterniDelas.

"Aos poucos, a vida vai se alinhando. Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada", finalizou.

Até o momento, Júlio Cocielo não se pronunciou sobre o assunto. Os dois se casaram em 2018 e são pais de Beatriz, de cinco anos de idade, e Caio, de dois. A separação do casal foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na semana passada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Palavras-chave

Tatá Estanieck/Júlio Cocielo/separação
Cultura
