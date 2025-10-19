Capa Jornal Amazônia
Após anunciar separação, Júlio Cocielo é visto com os filhos e sem aliança em festa

Ausência da aliança por parte do youtuber reforçou o fim do casamento de oito anos

O Liberal
fonte

A separação de Tata e Cocielo foi anunciada nas redes sociais com comunicado pedindo respeito ao momento (Reprodução/ Redes sociais)

Júlio Cocielo apareceu em público pela primeira vez após anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Tata Estaniecki. O youtuber esteve no último sábado (18) em uma festa realizada em um clube privado em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, acompanhado dos filhos, Beatriz e Caio.

O momento foi registrado em vídeo e divulgado pelo portal Leo Dias. Nas imagens, Cocielo aparece brincando com as crianças. A ausência da aliança de casamento chamou atenção e reforçou o término do relacionamento de oito anos com Tata. O fim do casamento foi confirmado na sexta-feira (17), quando Cocielo publicou um texto nas redes sociais informando a separação.

No comunicado, o influenciador afirmou que o casal seguirá unido nos cuidados com os filhos e pediu respeito ao momento vivido pela família. "Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, escreveu. 

