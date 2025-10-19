Capa Jornal Amazônia
Thiaguinho muda visual e surge com tranças nagô, surpreendendo fãs; veja o vídeo

Cantor compartilhou vídeo com novo estilo em seu perfil no Instagram

Amanda Martins
fonte

Thiaguinho surge com tranças nagô e celebra nova fase (Reprodução/ Instagram)

O cantor Thiaguinho usou suas redes sociais na última quinta-feira (16) para apresentar ao público seu novo visual. O artista aderiu às tranças nagô e compartilhou um vídeo exibindo a transformação

image Carol Peixinho e Thiaguinho compartilham ensaio do primeiro filho, Bento

image Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez
A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

image Nasce Bento, filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; saiba os detalhes
Cantor e influenciadora confirmaram a chegada do primeiro filho em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (19)

Na legenda, destacou que o estilo representa simbolismo e renovação. “Não é só trança. É símbolo. De força, de fé e de uma nova fase que tá só começando. Vem aí… Algo diferente… Mas com a mesma ALMA!”, escreveu.

Além da mudança visual, Thiaguinho vive um momento especial na vida pessoal. Neste domingo (19), o filho do cantor com a influenciadora fitness Carol Peixinho, Bento, completa um mês de vida. 

Para marcar a data, Carol publicou novas fotos do bebê em seu perfil no Instagram. Nos registros, Bento aparece dormindo e também em momentos de banho. “Absolutamente tudo para mim!”, escreveu na legenda.

Thiaguinho e Carol anunciaram a chegada do primeiro filho no dia 19 de setembro. Desde então, o casal tem compartilhado momentos da rotina com o recém-nascido nas redes sociais.

