Thiaguinho muda visual e surge com tranças nagô, surpreendendo fãs; veja o vídeo

O cantor Thiaguinho usou suas redes sociais na última quinta-feira (16) para apresentar ao público seu novo visual. O artista aderiu às tranças nagô e compartilhou um vídeo exibindo a transformação.

VEJA MAIS

Na legenda, destacou que o estilo representa simbolismo e renovação. “Não é só trança. É símbolo. De força, de fé e de uma nova fase que tá só começando. Vem aí… Algo diferente… Mas com a mesma ALMA!”, escreveu.

Além da mudança visual, Thiaguinho vive um momento especial na vida pessoal. Neste domingo (19), o filho do cantor com a influenciadora fitness Carol Peixinho, Bento, completa um mês de vida.

Para marcar a data, Carol publicou novas fotos do bebê em seu perfil no Instagram. Nos registros, Bento aparece dormindo e também em momentos de banho. “Absolutamente tudo para mim!”, escreveu na legenda.

Thiaguinho e Carol anunciaram a chegada do primeiro filho no dia 19 de setembro. Desde então, o casal tem compartilhado momentos da rotina com o recém-nascido nas redes sociais.