Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

Amanda Martins
Carol Peixinho e Thiaguinho segurando o filho Bento (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora fitness Carol Peixinho compartilhou, na noite desta quarta-feira (24), as primeiras fotos do filho Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor de pagode Thiaguinho. Em uma publicação no Instagram, a ex-BBB mostrou uma sequência de imagens que revelam o rostinho do bebê, que em alguns cliques aparece descansando no colo do pai. Veja os cliques:

Nasce Bento, filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; saiba os detalhes
Cantor e influenciadora confirmaram a chegada do primeiro filho em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (19)

VÍDEO: Mulher entra em trabalho de parto em gravação com Rafa Kalimann e Carol Peixinho; veja
As ex-BBBs foram convidadas para um episódio do Mil e Uma Tretas, comandado por Thaila Ayala e Julia Faria

Carol Peixinho mostra detalhes do quarto do seu primeiro filho com Thiaguinho; vídeo
Partitura exata do refrão de 'Falta você' faz parte da decoração.

Bento nasceu na última sexta-feira (19), em uma maternidade de São Paulo. Ao anunciar a chegada do primogênito, Carol escreveu uma mensagem emocionante. “Bento chegou. E com ele nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito. Quando forem orar por nós, lembrem-se: agora há mais um ser lindo para incluir nas suas orações… Agora somos 3!”, disse Peixinho. 

Nos comentários da publicação, seguidores do casal notaram a semelhança do menino com o pai. “A cara do pai”, escreveu um internauta. Carol concordou com a observação e respondeu de forma bem-humorada: “Igual, meu amigo! Control C, control V”.

Palavras-chave

Nasce filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

thiaguinho e carol peixinho

cultura

celebridades
POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição 'Belém da Belle Époque' abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Jovens influenciadores paraenses usam as redes sociais para valorizar a cultura amazônica

Os conteúdos produzidos por essa nova geração têm se tornando referência no turismo, conscientização sobre causas da Amazônia e/ou indígenas e promoção, através do humor, do que é ser nortista

30.03.25 7h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani estão no elenco principal

05.03.25 16h00

DORAMA

Conheça 5 idols de K-pop que já estrelaram doramas

V, do BTS, e YoonA, do Girl's Generation, são alguns dos artistas musicais que se destacam na atuação

28.03.24 23h00

SENSUALIZOU

Gabi Martins impressiona ao surgir dançando de biquíni: 'Deusa'

A cantora e ex-BBB Gabi Martins encantou seus seguidores ao surgir dançando apenas com um biquíni fininho

26.06.23 11h44

