Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora fitness Carol Peixinho compartilhou, na noite desta quarta-feira (24), as primeiras fotos do filho Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor de pagode Thiaguinho. Em uma publicação no Instagram, a ex-BBB mostrou uma sequência de imagens que revelam o rostinho do bebê, que em alguns cliques aparece descansando no colo do pai. Veja os cliques:

Bento nasceu na última sexta-feira (19), em uma maternidade de São Paulo. Ao anunciar a chegada do primogênito, Carol escreveu uma mensagem emocionante. “Bento chegou. E com ele nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito. Quando forem orar por nós, lembrem-se: agora há mais um ser lindo para incluir nas suas orações… Agora somos 3!”, disse Peixinho.

Nos comentários da publicação, seguidores do casal notaram a semelhança do menino com o pai. “A cara do pai”, escreveu um internauta. Carol concordou com a observação e respondeu de forma bem-humorada: “Igual, meu amigo! Control C, control V”.