VÍDEO: Mulher entra em trabalho de parto em gravação com Rafa Kalimann e Carol Peixinho; veja

Durante a gravação de um podcast especial do “Mil e Uma Tretas”, comandado por Thaila Ayala e Julia Faria, um momento inusitado surpreendeu a todos: uma mulher da plateia entrou em trabalho de parto.

O episódio, em homenagem ao Dia Mundial da Grávida (9 de setembro), contou com a participação das ex-BBBs Rafa Kalimann e Carol Peixinho, ambas grávidas. A plateia também foi formada exclusivamente por gestantes. Logo no início, Julia chegou a brincar sobre a possibilidade de o programa ser interrompido: “Tem grávida de 39 semanas, qualquer coisa a gente pode precisar parar esse episódio no meio”. O que parecia apenas uma piada quase virou realidade.

Rafa, que está no sétimo mês à espera de Zuza, e Carol, com oito meses de gestação do pequeno Bento, compartilharam suas experiências e transformações na gravidez. Mas a grande surpresa aconteceu no encerramento da gravação, quando Marina, uma das espectadoras, levantou a mão e anunciou: “Estourou a bolsa”. No primeiro momento, muitos pensaram se tratar de um alarme falso, mas ela confirmou que estava iniciando o trabalho de parto. Para acalmar o público, Thaila comentou: “Estourou a bolsa ainda é um longo caminho pela frente”.

Dias depois, Marina fez questão de registrar nas redes sociais a emoção do ocorrido: “Foi o dia mais incrível da minha vida! Saí de casa com 38 semanas e 5 dias, levei apenas meu celular e RG para participar da plateia e voltei quatro dias depois com meu filho no colo”.

No relato, ela também agradeceu o acolhimento das apresentadoras e das convidadas: “Lembro de flashes do que aconteceu e da Rafa e da Carol me abraçando, dizendo que estava tudo bem e que nenhum compromisso era mais importante naquele momento”, concluiu.